“Забыл” задекларировать три тонны рыбы: предприниматель попался на контрабанде (ФОТО, ВИДЕО)

“Забыл” задекларировать три тонны рыбы: предприниматель попался на контрабанде (ФОТО, ВИДЕО)

Желая избежать уплаты таможенных платежей, экономический агент решил не декларировать три тонны живой рыбы. Товар, стоимость которого составляет 100 000 леев, везли из Украины в Молдову. 

По данным Таможенной службы, инцидент произошёл в Штефан-Водэ. Правоохранители остановили автоцистерну. Согласно сопроводительным документам, в ней должны были перевозить 4 тонны живой рыбы, однако в результате проверки было установлено, что в транспортном средстве на самом деле находилось 7 тонн. 3 тонны рыбы не были задекларированы.

Все обстоятельства инцидента выясняются. Экономическому агенту предстоит полностью уплатить таможенные платежи за незадекларированный товар. Кроме того, ему грозит штраф.

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