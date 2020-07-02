Забрались в дом и украли телефон: в столице задержаны рецидивисты

Забрались в дом и украли телефон: в столице задержаны рецидивисты

Двое жителей Гидигича были задержаны сотрудниками полиции сектора Буюканы за кражу. 30 июня в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила о пропаже мобильного телефона.

В ходе следствия было установлено, что женщина оставила дверь дома открытой, а когда вернулась – телефона в комнате не обнаружила.

Вскоре подозреваемые были задержаны и сознались в содеянном. Ранее они уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления.

Украденный телефон вернут владелице. За кражу злоумышленникам грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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