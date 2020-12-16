ЗАБОРистые обещания

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О дешёвом популизме новоизбранного президента

Как мало, оказывается, нужно избирателю Майи Санду, поддержавшему её кандидатуру на президентских выборах 15 ноября, – только лишь чтобы стала ближе к народу. Но не за счёт повышения пенсий, пособий, зарплат, реализации различных социальных программ, поддержки сельхозпроизводителей, а… всего-навсего демонтировав металлический решётчатый забор вокруг резиденции президента.

Имитация дела

И ведь это было не прихотью предшественника М. Санду, а вынужденной необходимостью после разгрома здания президентуры в 2009 году. Из-за отсутствия денег в бюджете ремонта резиденции главы государства пришлось ждать почти девять лет.

И вот кандидат в президенты от правых в свою предвыборную программу включает пункт о том, что первое, что она намерена сделать, – демонтировать окружающий президентский дворец забор. Выиграв выборы, М. Санду продолжает бесконечно кричать со всех трибун, вещать в телепередачах и писать в соцсетях, как сразу после инаугурации, которая намечена на 24 декабря, она войдёт в здание президентуры, сядет в кабинете в кресло и распорядится… демонтировать забор. Нет, вы только вдумайтесь, какую чепуху продвигает человек, который через несколько дней официально займёт кресло первого лица государства!

Участвуя в прямых эфирах передач на разных каналах, М. Санду отвечает на вопросы журналистов по поводу этого самого заграждения: «Да, мы уберём забор. Это должно быть символом сближения руководства страны с народом. Руководители не должны прятаться от людей за двухметровым забором». На вопрос, когда это случится, новоизбранный президент не даёт точного ответа, но выражает надежду, что произойдёт это сразу после инаугурации – может, 25 или 26 декабря. Обещала же. Пунктик значится в программе. Вот только бесплатно буквы пишутся и речи М. Санду говорятся, но работы по демонтажу проводятся за деньги.

Поскольку новоизбранный президент у нас человек максимально открытый и транспарентный, то хотелось бы узнать: во сколько обойдётся демонтаж ограждения, из каких источников собираются брать эти деньги и куда денется демонтированный металл?

Это ещё вопрос!

Как стало известно «АиФ в Молдове», на установку ограды вокруг президентского дворца было потрачено около 5 млн леев. Не в пару сотен леев обойдётся и снос забора. В социальных сетях думающие пользователи задаются вопросами, в том числе и о стоимости работ по демонтажу. «Тут давеча Майя Григорьевна пообещала снести забор вокруг здания администрации президента. Мешает он ей, видимо. Однако работы по демонтажу забора и благоустройству территории после сноса явно выльются в солидные траты из государственного бюджета, то есть из нашего с вами кармана. Непорядок!», – пишет один из пользователей. «Поскольку новоизбранный президент у нас человек максимально открытый и транспарентный, то хотелось бы узнать: во сколько обойдётся демонтаж ограждения, из каких источников собираются брать эти деньги и куда денется демонтированный металл?», – подхватывает тему второй неравнодушный плательщик налогов. «Насчёт сноса забора: как намерение согласуется с требованиями безопасности? Поглядим», – сомневается третий комментатор. Люди задают вполне логичные вопросы, ведь президент должен завоёвывать доверие избирателей не сносом заборов, а конкретно помогая им.

Ломать – не строить

Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление М. Санду дешёвым популизмом. Не нужно много ума, чтобы ограждение снести. «Какой смысл сейчас сносить заборы? Уберёт ли новый президент Байден забор у Белого дома? Кому мешает этот забор? Не я его установил – забор установил Воронин. Попробуйте что-то построить, а не разрушать. Если его убрать, станет ли жизнь в Молдове лучше? К тому же чтобы его демонтировать, тоже нужны деньги. Лучше вложите средства во что-нибудь другое. Это дешёвый популизм», – прокомментировал Игорь Додон.

Чтобы не тратить деньги из бюджета, граждане предлагают новоизбранному президенту собрать членов своей партии, пригласить им на помощь симпатизантов и сторонников Платформы DA, взять всем в руки ломы и другие инструменты и демонтировать ограждение, если так важен этот никчёмный пункт предвыборной программы.

Анастасия Погодина

Фото Игоря ВЗОРОВА