Заболеваемость ковидом в мире за неделю выросла почти на 20%

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Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за неделю в мире увеличилось на 3,2 млн. Это на 0,7 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Заболеваемость ковидом выросла впервые за 10 недель. При этом в Европе темпы распространения инфекции растут почти месяц. За семь дней из-за ковида в мире умерли около 9,5 тыс. человек.

Рост в Европе

В некоторых странах Европы фиксируют новые серьёзные вспышки заболеваемости. Так, в Германии в сутки регистрируют уже около 120 тыс. инфицированных, что является максимумом с июня. Это самые высокие показатели не только в европейском регионе, но и в мире на данный момент.

Во Франции темпы распространения коронавируса выросли по сравнению с прошлой неделей на 15%. Сейчас там регистрируют около 60 тыс. новых случаев заражения в день, чего не было с июля.

В Италии ежедневно заболевают примерно 40 тыс. человек.

Снижение заболеваемости

Снижение заболеваемости фиксируют в азиатском регионе. В Южной Корее в последние дни вновь выявляют менее 20 тыс. инфицированных. В Японии, несмотря на небольшой подъём в конце сентября, заболеваемость опять пошла вниз. Сейчас там регистрируют около 30 тыс. случаев ковида.

Примерно на таком же уровне находится заболеваемость в США, в последний раз такие низкие темпы распространения инфекции фиксировались там в марте, пишет tass.ru.

Смертность

Третью неделю число умерших в мире из-за ковида не превышает 10 тыс. США всё ещё на первой позиции по смертности, однако показатели там не растут с середины сентября. За последние семь дней в стране зарегистрировали около 1,8 тыс. летальных случаев.

На втором месте Россия, где, несмотря на снижение заболеваемости, смертность растёт. С 3 по 9 октября там умерли 0,7 тыс. человек.

Одни из самых высоких показателей смертности – в Японии. За последние семь дней там зарегистрировали 0,5 тыс. летальных случаев.

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