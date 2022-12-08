Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире продолжают снижаться

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Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю снизилась на 3%, смертность – на 17%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 28 ноября по 4 декабря заболеваемость коронавирусом снизилась во всех регионах, кроме американского – там она выросла на 14%. Наибольшее падение числа заболеваний зафиксировали в Африке (на 78%) и Юго-Восточной Азии (на 27%). Всего за неделю по всему миру было выявлено около 2,9 млн новых случаев заражения коронавирусом, передаёт novostipmr.com.

Число смертей от COVID-19 за неделю незначительно выросло только в Юго-Восточной Азии (на 3%), в остальных регионах был зафиксирован спад. Наибольшее снижение числа летальных исходов выявили в Африке (на 83%) и Восточном Средиземноморье (на 33%).

В общей сложности за неделю зафиксировано около 7,8 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру. За весь период пандемии в мире выявлено более 647,9 млн случаев заражения коронавирусом и около 6,6 млн смертей от последствий заболевания.

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