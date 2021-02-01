Заболеваемость COVID-19 в столице устойчиво снижается

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Об этом на заседании глав муниципальных служб сообщила начальник Главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски.

Она отметила, что заболеваемость коронавирусом снизилась с 1 863 до 325 случаев на 100 тысяч жителей. Однако до тех пор, пока этот показатель превышает отметку в 100 случаев, “красный код” в связи с неблагоприятной пандемической ситуацией в Кишинёве сохраняется.

В реанимационных отделениях больниц муниципия остаётся 59 свободных коек. При этом, пишет moldpres.md, количество тяжёлых и очень тяжёлых пациентов увеличилось.

В больницах муниципия находятся 726 пациентов с коронавирусом: 45 человек в очень тяжёлом состоянии, 242 – в тяжёлом, 414 – в удовлетворительном, а у 25 пациентов – лёгкая форма COVID-19, – уточнила Бучарски.

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