Двое молдавских туристов заблудились в горах в Румынии

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Двое туристов из Республики Молдова заблудились в горах Постэвару в Румынии. Граждан РМ спасли жандармы, которые услышали их крики о помощи издалека.

Правоохранители помогли туристам безопасно спуститься со склона к базе отдыха, передаёт radiomoldova.md.

Румынская жандармерия отмечает, что количество операций по спасению заблудившихся туристов в последнее время растёт. В связи с этим отдыхающих призывают быть осмотрительными, выбирать горнолыжные трассы в соответствии с уровнем подготовки, соблюдать режим работы трасс, иметь соответствующую экипировку и соблюдать правила безопасности во время отдыха.

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