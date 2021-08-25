Заблудился в парке: 8-летнему жителю столицы помогли вернуться домой

0

Накануне вечером к бригаде карабинеров подошёл 8-летний мальчик и попросил о помощи.

Как оказалось, школьник катался на велосипеде в парке Валя Морилор и заблудился. Правоохранители оперативно связались с отцом ребёнка и передали мальчика родственнику.

Если вы заметили людей, которые находятся в затруднительном положении, обратитесь к ближайшему патрулю карабинеров или позвоните по номеру 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.