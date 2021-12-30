“Заблудился”: нарушитель пытался сбить с толку пограничников

“Заблудился”: нарушитель пытался сбить с толку пограничников

Инцидент зарегистрировали вчера ночью. Мобильный патруль на пограничном участке заметил подозрительного гражданина. Мужчина шёл по пограничной дамбе, освещая путь фонариком.

Как выяснилось, 21-летний житель Комратского района вернулся из Украины. На вопрос о цели пребывания в приграничной зоне гражданин ответил, что из-за тумана и темноты сбился с пути. Однако в ходе проверок выяснилось, что молодой человек должен был находиться на самоизоляции на территории РМ.

По факту незаконной попытки перехода через государственную границу ведутся проверки.

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