Заблудились в парке: двух малышей вернули родителям

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Инцидент произошёл на выходных. Патрулировавшим сектор Центр карабинерам сообщили о двух маленьких детях, которые находились в центральном парке без присмотра взрослых. Как выяснилось, малыши заблудились.

Благодаря оперативным действиям патрульных родителей несовершеннолетних вскоре удалось разыскать.

Генеральный инспекторат карабинеров призывает граждан при обнаружении детей, находящихся без присмотра взрослых, звонить по номеру 112.

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