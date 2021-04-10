Заблокирован ещё один сайт, распространяющий фейки о коронавирусе

0

Ещё один информационный портал, который распространял фейковые новости о коронавирусе, был заблокирован по требованию Службы информации и безопасности. Речь идет о ro.portal-news-24h.xyz, передаёт unimedia.info.

Напомним, в соответствии с распоряжением Комиссии по ЧС поставщики услуг электронных коммуникаций, доступных общественности, по решению Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, основанного на списке источников, обнародованном СИБ, обязаны незамедлительно блокировать онлайн-источники, которые распространяют фальшивые новости о ситуации с COVID-19. В прошлом году были заблокированы десятки таких сайтов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.