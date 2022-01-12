«Заберите ваши счета, мне нечем за них платить»: молдаване возмущены цифрами в фактурах за газ и тепло

«Заберите ваши счета, мне нечем за них платить»: молдаване возмущены цифрами в фактурах за газ и тепло

Граждане недовольны полученными платёжками за газ и отопление. Жители страны выкладывают фото с фактурами в соцсетях и «благодарят» ПДС за «хорошие» времена.

Заберите ваши счета, мне нечем за них платить, – пишет один мужчина.

Вот и «помощь» правительства за 2 месяца, – отмечает гражданка.

Спасибо за «лучшую» жизнь – возмущается другой пользователь соцсети.

Ранее Андрей Спыну заявил, что в феврале тариф на газ может снова вырасти – до 14 леев 70 банов.

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