«Заберите ваши счета, мне нечем за них платить»: молдаване возмущены цифрами в фактурах за газ и тепло

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Граждане недовольны полученными платёжками за газ и отопление. Жители страны выкладывают фото с фактурами в соцсетях и «благодарят» ПДС за «хорошие» времена.

Заберите ваши счета, мне нечем за них платить, – пишет один мужчина. Вот и «помощь» правительства за 2 месяца, – отмечает гражданка. Спасибо за «лучшую» жизнь – возмущается другой пользователь соцсети.

Ранее Андрей Спыну заявил, что в феврале тариф на газ может снова вырасти – до 14 леев 70 банов.

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