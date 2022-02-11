Забавы ради: подростки камнями разбили стекло авто

Забавы ради: подростки камнями разбили стекло авто

В дежурную часть обратился 40-летний тираспольчанин. Кто-то повредил лобовое стекло его фуры, когда он проезжал по трассе.

Сотрудники милиции быстро установили виновников произошедшего. Ими оказались двое 13-летних мальчишек из села Дзержинское. Во время прогулки друзьям пришла идея пометать камни в грузовики. В это время проезжал Mercedes под управлением заявителя. В результате попадания одного из камней было повреждено лобовое стекло, пишет mvdpmr.org.

Родители несовершеннолетних правонарушителей будут привлечены к административной ответственности.

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