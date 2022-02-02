Забастовка: перевозчики приостановят работу с 7 по 9 февраля

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Акция протеста перевозчиков запланирована на 7, 8 и 9 февраля. В профильной ассоциации (APOTA) уточнили, что прибегли к такому шагу в связи с отказом Министерства инфраструктуры и регионального развития скорректировать тарифы на транспортные услуги, пишет realitatea.md.

– Министерство не отреагировало на открытое письмо перевозчиков от 22 января, не пересмотрело проект приказа об утверждении тарифов, не отказалось от незаконного механизма установления нового вида разрешительных актов, не представило реальные подсчёты размера тарифа на услуги и не отказалось от незаконных транспортных схем. Хотя они заявили, что для согласованного решения сторон нужен диалог, встречи с перевозчиками не ожидается, — отмечается в релизе APOTA.

Забастовка перевозчиков продлится 3 дня, возобновление работы намечено на 10 февраля. Транспортники просят власть повысить тарифы на услуги автоперевозок с учётом чрезмерного роста цен на топливо.

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