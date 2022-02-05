“Забаррикадировались” от полиции: в центре столицы заведение продолжило работу после 22.00 за закрытыми дверями

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Минувшей ночью по всей стране были проведены рейды, направленные на предмет соблюдения антиковидных мер. Так, полиция проверила деятельность более 85 мест общественного питания, а также зон отдыха.

Было зарегистрировано три нарушения антиковидных мер, введённых НЧКОЗ. Одно из них – в центре столицы. Заведение продолжило работать после 22.00 за закрытыми дверями. После беседы с владельцем заведения, доступ был разблокирован. В заведении находились десятки посетителей. По данному факту было возбуждено административное дело о правонарушении.

Ещё одно нарушение было зарегистрировано в Кагуле. Так, в одном из кафе бармен обслуживал клиентов без защитных масок. Кроме того, было позволено нахождение клиентов в помещении без сертификатов о вакцинации против COVID-19 или отрицательных тестов.

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