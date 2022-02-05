“Забаррикадировались” от полиции: в центре столицы заведение продолжило работу после 22.00 за закрытыми дверями

“Забаррикадировались” от полиции: в центре столицы заведение продолжило работу после 22.00 за закрытыми дверями

Минувшей ночью по всей стране были проведены рейды, направленные на предмет соблюдения антиковидных мер. Так, полиция проверила деятельность более 85 мест общественного питания, а также зон отдыха.

Было зарегистрировано три нарушения антиковидных мер, введённых НЧКОЗ. Одно из них – в центре столицы. Заведение продолжило работать после 22.00 за закрытыми дверями. После беседы с владельцем заведения, доступ был разблокирован. В заведении находились десятки посетителей. По данному факту было возбуждено административное дело о правонарушении.

Ещё одно нарушение было зарегистрировано в Кагуле. Так, в одном из кафе бармен обслуживал клиентов без защитных масок. Кроме того, было позволено нахождение клиентов в помещении без сертификатов о вакцинации против COVID-19 или отрицательных тестов.

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