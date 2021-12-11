Cотрудник полиции задержан за взятку в 2000 евро

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Сотрудник одного из управлений Национального инспектората расследований был задержан по делу о пассивной коррупции.

Полицейский подозревается в вымогательстве 2000 евро у экономического агента из Кишинёва. Подозреваемого задержали с поличным в момент получения денег.

Сотруднику полиции грозит до 10 лет лишения свободы, штраф до 8000 условных единиц и лишение права занимать государственные должности на срок до 10 лет.

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