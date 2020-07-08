За выращивание конопли задержаны двое жителей Кагула (ФОТО)

За выращивание конопли задержаны двое жителей Кагула (ФОТО)

Накануне правоохранители провели обыски в домовладениях двух жителей села Пашканы Кагульского района. Мужчин подозревали в выращивании растений конопли.

В результате проведённых обысков во дворе у 35-летнего местного жителя обнаружили кусты растения, а также приспособление для употребления наркотиков.

Немногим позже во дворе у другого, 26-летнего мужчины, нашли теплицу, в которой также были растения конопли. Их отправили на экспертизу, а впоследствии уничтожат путём сжигания.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Нарушителям грозит штраф от 20 000 до 35 000 леев, неоплачиваемые общественные работы до 150 часов или до года лишения свободы.

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