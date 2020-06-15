За выходные в Кишиневе произошло почти семь десятков ДТП (ФОТО)

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За последние 72 часа сотрудники Отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинева зарегистрировали 68 дорожно-транспортных происшествий. В 63 ДТП были повреждены транспортные средства, а в 5 авариях пять человек получили травмы.

Кроме того, полиция задокументировала двух участников ДТП, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. У одного из них в выдыхаемом воздухе содержалось 0,38 мг/л алкоголя, у второго – 1,19 мг/л.

Во всех случаях были составлены протоколы. Виновникам ДТП были выписаны штрафы в размере от 900 до 1 500 леев с применением штрафных пунктов.

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