За выходные полиция выявила почти 4 тысячи нарушений ПДД

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В период с 26 по 28 августа сотрудники Национального инспектората общественной безопасности задокументировали более 3 700 нарушений правил дорожного движения. По данным ведомства, 28 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, а четверо отказались проходить тест на алкоголь.

Кроме этого, за отчётный период были зарегистрированы следующие нарушения:

1524 водителя превысили скорость движения;

559 водителей нарушили предписания дорожных знаков или не уступили дорогу пешеходам;

522 водителя не пристегнули ремни безопасности.

Всего в выходные дни в дорожную полицию через службу 112 поступило 234 звонка.

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