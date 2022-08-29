За выходные полиция выявила почти 4 тысячи нарушений ПДД

За выходные полиция выявила почти 4 тысячи нарушений ПДД

В период с 26 по 28 августа сотрудники Национального инспектората общественной безопасности задокументировали более 3 700 нарушений правил дорожного движения. По данным ведомства, 28 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, а четверо отказались проходить тест на алкоголь. 

Кроме этого, за отчётный период были зарегистрированы следующие нарушения:

  • 1524 водителя превысили скорость движения;
  • 559 водителей нарушили предписания дорожных знаков или не уступили дорогу пешеходам;
  • 522 водителя не пристегнули ремни безопасности.

Всего в выходные дни в дорожную полицию через службу 112 поступило 234 звонка.

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