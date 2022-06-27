За выходные полицейские выявили более 2200 нарушений ПДД

За выходные полицейские выявили более 2200 нарушений ПДД

В минувшие выходные сотрудники Национального инспектората общественной безопасности задокументировали более 2200 нарушений правил дорожного движения.

В большинстве случаев речь шла о превышении скоростного режима – 1177. Кроме того, были отстранены от вождения 49 пьяных автовладельцев.

323 водителя пренебрегли требованиями дорожных знаков, 105 не пропустили пешеходов. Кроме того, были задокументированы 186 граждан, которые переходили дорогу в неположенных местах.

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