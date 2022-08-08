За выходные полицейские поймали более 3000 водителей, нарушивших ПДД

За выходные полицейские поймали более 3000 водителей, нарушивших ПДД

В выходные дни сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) зарегистрировали более 3000 нарушений правил дорожного движения. По данным ведомства, 69 пьяных водителей были отстранены от вождения, 41 из них находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а 10 отказались проходить тест на алкоголь. 

Кроме этого, за отчётный период были зарегистрированы следующие нарушения:

  • 2056 водителей превысили скорость движения;
  • 606 водителей не пристегнули ремни безопасности; 
  • 576 водителей нарушили требования дорожных знаков;
  • 42 водителя проехали на красный сигнал светофора;
  • 80 водителей не уступили дорогу пешеходам. 

Также были оштрафованы 64 пешехода, которые переходили дорогу в неположенных местах.

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