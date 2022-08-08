За выходные полицейские поймали более 3000 водителей, нарушивших ПДД

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В выходные дни сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) зарегистрировали более 3000 нарушений правил дорожного движения. По данным ведомства, 69 пьяных водителей были отстранены от вождения, 41 из них находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а 10 отказались проходить тест на алкоголь.

Кроме этого, за отчётный период были зарегистрированы следующие нарушения:

2056 водителей превысили скорость движения;

606 водителей не пристегнули ремни безопасности;

576 водителей нарушили требования дорожных знаков;

42 водителя проехали на красный сигнал светофора;

80 водителей не уступили дорогу пешеходам.

Также были оштрафованы 64 пешехода, которые переходили дорогу в неположенных местах.

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