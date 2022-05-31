За выходные полицейские задокументировали более 2100 нарушений ПДД

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В минувшие выходные сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) задокументировали более 2100 нарушений правил дорожного движения.

В большинстве случаев речь шла о превышении скоростного режима – на этом “попались” 1144 водителя. Кроме того, за отчётный период были задокументированы и отстранены от вождения 42 пьяных автовладельца.

286 водителей пренебрегли требованиями дорожных знаков, 293 не пристегнули ремень безопасности, а 87 не пропустили пешеходов. Кроме того, были задокументированы более 50 пешеходов, которые переходили дорогу в неположенных местах.

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