За выходные на дорогах страны выявили более 2600 нарушений ПДД

За выходные на дорогах страны выявили более 2600 нарушений ПДД

34 водителя были отстранены от вождения за управление в пьяном виде. 24 из них находились в состоянии сильного опьянения.

667 водителей получили штрафы за превышение скорости. 440 автовладельцев проигнорировали указания дорожных знаков, а более 190 не пристегнули ремень безопасности.

230 водителей были оштрафованы за нарушение правил остановки и непредоставление преимущества в движении пешеходам.

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