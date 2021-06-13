За время президентства Санду в Молдове взлетели цены на топливо, продукты и лекарства

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Президентство Санду не принесло гражданам положительных перемен. Напротив, жить в Молдове стало дороже. По данным Национального бюро статистики, сегодня горючее стоит на 16% больше, чем в декабре 2020-го. Подсолнечное масло подорожало на 27% по сравнению с декабрём или почти на 50% по сравнению с маем прошлого года, овощи – на 24%, а фрукты – на 11%. На 2% дороже стоит хлеб, на 1% – лекарства.

Сахар подорожал почти на 3%, а мясо – почти на 5%. Стали дороже и молочные продукты.

С полным отчётом НБС можно ознакомиться здесь.

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