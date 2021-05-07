За время президентства Санду в Молдове “взлетели” цены на сельхозпродукцию

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Рост цен от производителей на сельскохозяйственную продукцию в январе-марте 2021 года составил 126,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, за отчётный период цены от производителей на растительную продукцию выросли в среднем на 29,4%. Существенно возросла стоимость подсолнечника – на 60,6%, зерновых и зернобобовых культур – на 39,5%, сою – на 22,2%. Продукты животного происхождения выросли в цене в среднем на 23,3%. Стоимость крупного рогатого скота и птицы (живая масса) выросла на 25,7%, яиц – на 16,2%, а молока – на 7,2%.

Цены снизились только на полевые овощи – в среднем на 35,3%. Так, картофель подешевел на 20,8%, а рапс на 17,6%.

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