За вклад в развитие государства: президент вручил ордена и медали группе граждан (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе официальной церемонии в Президентском дворце Игорь Додон вручил группе граждан высокие государственные награды, присвоенные на основании его указов.

Так, орденами и медалями были награждены несколько граждан Республики Молдова, работающих в различных сферах: медицинские работники, сотрудники системы социальной помощи, спортивные тренеры, инженеры, ветераны прокуратуры, производители строительных материалов, а также другие люди, вносящие вклад в развитие нашего государства. Знаки отличия были присуждены за многолетний усердный труд в сфере здравоохранения, социальной помощи населению, за заслуги в развитии и продвижении физической культуры и спорта, высокие профессиональные качества и активную деятельность в социальной сфере.

Глава государства выразил присутствовавшим уважение и благодарность за их упорный труд и пожелал им дальнейших успехов и результатов.

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