За вклад и преданность делу: глава государства вручил ордена и медали группе граждан (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе официальной церемонии в Президентском дворце Игорь Додон вручил гражданам Республики Молдова высокие государственные награды в соответствии с ранее подписанными указами.

Так, орденов и медалей удостоились люди, работающие в сфере агропромышленного комплекса и здравоохранения. Награды были вручены за заслуги в повышении эффективности сельскохозяйственного производства и существенный вклад в развитие социально-экономической инфраструктуры, за вклад во внедрение передовых форм и методов лечения, за самоотверженность и преданность врачебному делу.

Глава государства выразил присутствующим искреннюю благодарность за труд, усилия и профессионализм, которые они демонстрируют каждый день, и пожелал всем долгих лет работы и успехов.

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