За усердную работу: президент наградил силовиков, сотрудников ГИЧС и пограничников (ФОТО)

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Сегодня в ходе официальной церемонии в президентском дворце на основании ранее подписанных указов Игорь Додон вручил высокие государственные награды сотрудникам силовых структур, ветеранам, представителям Управления по чрезвычайным ситуациям и Пограничной полиции.

Глава государства искренне поздравил всех, пожелав им сохранить честь, преданность и любовь к стране. Он также поблагодарил их за усердную работу по обеспечению национальной безопасности, воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и содействию в обеспечении законности и верховенства закона.

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