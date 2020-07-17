За усердную работу: президент наградил силовиков, сотрудников ГИЧС и пограничников (ФОТО)

За усердную работу: президент наградил силовиков, сотрудников ГИЧС и пограничников (ФОТО)

Сегодня в ходе официальной церемонии в президентском дворце на основании ранее подписанных указов Игорь Додон вручил высокие государственные награды сотрудникам силовых структур, ветеранам, представителям Управления по чрезвычайным ситуациям и Пограничной полиции.

Глава государства искренне поздравил всех, пожелав им сохранить честь, преданность и любовь к стране. Он также поблагодарил их за усердную работу по обеспечению национальной безопасности, воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и содействию в обеспечении законности и верховенства закона.

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