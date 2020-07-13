За укрепление и расширение сотрудничества: двое бывших чиновников Совета Европы получат госнаграды

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По случаю 25-й годовщины вступления Республики Молдова в Совет Европы Игорь Додон принял решение присудить государственные награды бывшим высокопоставленным должностным лицам Совета Европы, которые способствовали укреплению и расширению сотрудничества нашей страны с этой панъевропейской организацией, а также выполнению задач по укреплению демократии, верховенства закона и прав человека в Республике Молдова.

Так, Орденом Почёта будет награждён бывший Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд за его достойный вклад в укрепление демократических институтов Республики Молдова, содействие демократическим реформам и преобразованиям, а также Жан-Луи Лоран, бывший Генеральный директор Управления демократии и политических вопросов в Секретариате Совета Европы, за выдающийся вклад в осуществление реформ, начатых Организацией в нашей стране, и в развитие амбициозного процесса гармонизации национального законодательства с европейскими стандартами.

Турбьёрн Ягланд занимал пост Генерального секретаря Совета Европы с 1 октября 2009 года по 18 сентября 2019 года, будучи первым Генеральным секретарем, который занимал этот пост два срока подряд. В течение его мандата сотрудничество с Республикой Молдова было расширено в рамках Планов действий Совета Европы для Республики Молдова на 2013-2016 и 2017-2020 годы на сумму около 17 и 15 млн. евро соответственно. В начале первого срока полномочий Ягланда было открыто Бюро Совета Европы на основе Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Молдова и Советом Европы, подписанного 21 декабря 2010 года. Летом 2018 года, после отмены результатов выборов мэра Кишинева, имел смелость заявить о том, что «Республика Молдова является захваченным государством», имея в виду олигархический режим, установленный в нашей стране Владимиром Плахотнюком. Ранее Турбьёрн Ягланд занимал пост премьер-министра Норвегии (1996-1997 гг.), министра иностранных дел этой страны (2000-2001 гг.) и председателя норвежского парламента (2005-2009 гг.).

Жан-Луи Лоран работал в Совете Европы в течение 37 лет, с 1976 по 2013 год, и лично участвовал в подготовке и ведении переговоров по вступлению Молдовы в СЕ. Господин Лоран также лично участвовал и в переговорах по открытию, и в самом открытии Информационного бюро Совета Европы в Молдове, а также в запуске проектов по оказанию помощи в подготовке и проведении председательства Республики Молдова в Комитете министров Совета Европы с 15 мая по 6 ноября 2003 года.

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