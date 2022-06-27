За три дня продано более 15 тысяч проездных для столичного общественного транспорта

За три дня продано более 15 тысяч проездных для столичного общественного транспорта

За первые три дня было продано более 15 000 новых абонементов на проезд в общественном транспорте столицы. Об этом сегодня сообщил начальник Главного управления общественного транспорта и коммуникаций Виталий Михалаке на оперативном заседании глав муниципальных служб.

– Абонементы были распространены среди 95 торговых точек Кишинёва. На первом этапе было напечатано около 129 тысяч абонементов. Это средство оплаты проезда в общественном транспорте выгодно для пассажиров, оно действует в троллейбусах и автобусах, в городе и пригородах. Абонемент приобретается на срок не менее месяца (30 дней), — уточнил Михалаке.

Стоимость проездного билета составляет 234 лея на один месяц, 594 лея – на три месяца и 972 лея – на шесть месяцев. С адресами точек продажи абонементов можно ознакомиться как на сайте Управления электротранспорта Кишинёва, так и на главной странице Городского автобусного парка, передает moldpres.md.

С 1 июля стоимость проезда на троллейбус или автобус в Кишинёве и пригородах составит 6 леев. Стоимость поездки на маршрутных такси в столице также составит 6 леев. Цена будет действовать в пределах города, а при выезде за его пределы будет оплачиваться по 0,4 лея за каждый километр пути, но не более 12 леев на территории муниципия Кишинёв.

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