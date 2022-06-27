За три дня продано более 15 тысяч проездных для столичного общественного транспорта

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За первые три дня было продано более 15 000 новых абонементов на проезд в общественном транспорте столицы. Об этом сегодня сообщил начальник Главного управления общественного транспорта и коммуникаций Виталий Михалаке на оперативном заседании глав муниципальных служб.

– Абонементы были распространены среди 95 торговых точек Кишинёва. На первом этапе было напечатано около 129 тысяч абонементов. Это средство оплаты проезда в общественном транспорте выгодно для пассажиров, оно действует в троллейбусах и автобусах, в городе и пригородах. Абонемент приобретается на срок не менее месяца (30 дней), — уточнил Михалаке.

Стоимость проездного билета составляет 234 лея на один месяц, 594 лея – на три месяца и 972 лея – на шесть месяцев. С адресами точек продажи абонементов можно ознакомиться как на сайте Управления электротранспорта Кишинёва, так и на главной странице Городского автобусного парка, передает moldpres.md.

С 1 июля стоимость проезда на троллейбус или автобус в Кишинёве и пригородах составит 6 леев. Стоимость поездки на маршрутных такси в столице также составит 6 леев. Цена будет действовать в пределах города, а при выезде за его пределы будет оплачиваться по 0,4 лея за каждый километр пути, но не более 12 леев на территории муниципия Кишинёв.

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