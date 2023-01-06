За сутки в стране произошло 5 ДТП с участием пешеходов: есть погибшие

За сутки в стране произошло 5 ДТП с участием пешеходов: есть погибшие

За минувшие сутки в Молдове произошло пять аварий с участием пешеходов. Два человека скончались, один находится в тяжелом состоянии. 

Первое ДТП произошло в селе Магдачешты. Skoda сбила 35-летнюю женщину на пешеходном переходе. За рулем машины находилась 43-летняя женщина. Пострадавшая скончалась.

Еще одно ДТП произошло в Страшенском районе. 74-летний пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Его сбил Volkswagen Passat, за рулем которого находился 37-летний мужчина. В резултате полученных травм пенсионер скончался. 

Под колеса автомобиля Volkswagen попала 45-летняя женщина, которая переходила дорогу в неположенном месте. Все произошло по дороге в сторону Тогатин. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. 

В столице, на улице Петру Рареш, водитель Honda сбил 80-летнюю женщину. А на улице Алба-Юлия автомобиль Toyota сбил 15-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Школьница получила легкие травмы. 

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