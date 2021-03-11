За сутки в стране потушили более десятка очагов возгораний (ВИДЕО)

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Участок с сухой растительностью площадью 20 га потушили накануне в Дубоссарском районе.

Помощь ГИЧС также потребовалась в пригороде Кодру, где загорелась трава вблизи жилых зданий. В Колонице огонь уничтожил 1 га сухой травы. Большой очаг возгорания был потушен в селе Хырбовэц Новоаненского района.

По информации ГИЧС, всего за последние сутки на территории Молдовы произошло 11 случаев возгорания сухой растительности на площади в 32 га. Граждан призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возгораний следует незамедлительно обращаться в службу 112.

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