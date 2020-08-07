За сутки пожарным удалось устранить более 40 очагов возгорания (ФОТО)

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За последние сутки сотрудники ГИЧС потушили 42 очага возгорания сухой растительности в нескольких населённых пунктах страны. Пожарные работали в районах Леова, Комрат, Резина, Хынчешты и Дубоссары.

Так, 20 га горящей сухой травы тушили накануне в населённом пункте Леушены Хынчештского района. Возгорание произошло в сосновом лесу, расположенном в 300 метрах от пограничной линии. Ещё один очаг ликвидировали в селе Мэркэуць Дубоссарского района. Для тушения пожара были задействованы 3 пожарных бригады и два спецавтомобиля местных органов власти. Пламя уничтожило 15 га растительности.

Пожарные призывают население строго соблюдать правила пожарной безопасности в жаркое время года. Граждан также просят не поджигать бытовой мусор и сухую траву. В случае возникновения опасных ситуаций следует обращаться в службу 112.

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