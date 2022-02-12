За сутки пожарные потушили около 270 га растительности (ВИДЕО)

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По данным территориальных подразделений ГИЧС, за последние сутки было потушено 269 га травы.

В Чадыр-Лунге пожарные несколько часов тушили более 100 га сухой травы. Вмешательство сотрудников ГИЧС также потребовалось в Фалештском районе, где загорелось 20 га растительности. В Кагуле спасатели ликвидировали несколько крупных очагов, а в Новых Аненах потушили более 10 га растительности.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает население не поджигать траву, камыш и бытовой мусор, так как в условиях низкой влажности и сильного ветра огонь может быстро распространиться. При любой опасности гражданам следует звонить в службу 112.

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