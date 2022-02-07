За сутки пожарные потушили более полусотни очагов горящей растительности

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По данным ГИЧС, за последние сутки помощь пожарных понадобилась в 57 случаях. Огонь уничтожил 136 га сухой растительности в Новых Аненах, Кантемире, Оргееве, Кагуле, Каушанах и Сынжерей.

Так, 2 га сухой растительности сгорели в населённом пункте Бируинца Сынжерейского района. Пожарные также потушили 10 га травы в Оргеевском районе, 8 га – в Кантемирском районе и 5 га – в Каларашском.

Во избежание пожаров специалисты просят граждан не сжигать бытовой мусор и растительность вблизи сельскохозяйственных, лесных, а также жилых массивов. При возникновении чрезвычайных ситуаций граждан просят звонить в службу 112.

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