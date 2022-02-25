За сутки в стране потушили 37 природных пожаров (ВИДЕО)

За сутки в стране потушили 37 природных пожаров (ВИДЕО)

Огнём было объято 73,4 га сухой растительности.

Обширный очаг потушили у села Слобозия Маре. Вмешательство ГИЧС также потребовалось в заповеднике “Прутул де жос” и в селе Брынза Кагульского района. В Оргеевском районе пожар уничтожил более 20 га травы. Ещё 5 возгораний растительности были потушены в населённых пунктах Каушанского района и в Гагаузии.

Сотрудники ГИЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не поджигать сухую траву и бытовые отходы.

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