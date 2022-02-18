За сутки пожарные более 100 раз выезжали на тушение сухой травы (ФОТО)

За сутки пожарные более 100 раз выезжали на тушение сухой травы (ФОТО)

За последние 24 часа сотрудники ГИЧС 118 раз выезжали на тушение растительности. Инциденты были зарегистрированы в Новых Аненах, Каушанах, Штефан-Водэ, Кагуле, Флорештах, Яловенах и в Гагаузии.

В селе Николаевка Флорештского района было потушено 40 га травы и камыша. В селе Пухой Яловенского района огонь уничтожил 12 га растительности, а в селе Талмаза Штефан-Водского района – 18 га травы. В Каушанском районе потушили 5 га горящей травы, а в Вулканештах – 7 га камыша и травы.

Всего за последние сутки сотрудники ГИЧС потушили 143 га сухой растительности.

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