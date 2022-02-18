За сутки пожарные более 100 раз выезжали на тушение сухой травы (ФОТО)

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За последние 24 часа сотрудники ГИЧС 118 раз выезжали на тушение растительности. Инциденты были зарегистрированы в Новых Аненах, Каушанах, Штефан-Водэ, Кагуле, Флорештах, Яловенах и в Гагаузии.

В селе Николаевка Флорештского района было потушено 40 га травы и камыша. В селе Пухой Яловенского района огонь уничтожил 12 га растительности, а в селе Талмаза Штефан-Водского района – 18 га травы. В Каушанском районе потушили 5 га горящей травы, а в Вулканештах – 7 га камыша и травы.

Всего за последние сутки сотрудники ГИЧС потушили 143 га сухой растительности.

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