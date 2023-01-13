За сутки помощь спасателей на дорогах понадобилась трём машинам скорой помощи

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Сразу несколько неотложек застряли на дорогах страны за последние сутки. На помощь пришли сотрудники ГИЧС.

Первый случай произошёл в селе Рэскэець Векь Шолданештского района. Скорая помощь застряла на обледенелой дороге по пути к пациенту. Прибывшие на место ЧП спасатели помогли доставить больного к машине, после чего его отвезли в больницу.

Две другие машины скорой помощи застряли в Хынчештском и Флорештском районе. В обоих случаях застрявшие автомобили помогли отбуксировать.

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