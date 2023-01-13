За сутки помощь спасателей на дорогах понадобилась трём машинам скорой помощи

За сутки помощь спасателей на дорогах понадобилась трём машинам скорой помощи

Сразу несколько неотложек застряли на дорогах страны за последние сутки. На помощь пришли сотрудники ГИЧС.

Первый случай произошёл в селе Рэскэець Векь Шолданештского района. Скорая помощь застряла на обледенелой дороге по пути к пациенту. Прибывшие на место ЧП спасатели помогли доставить больного к машине, после чего его отвезли в больницу.

Две другие машины скорой помощи застряли в Хынчештском и Флорештском районе. В обоих случаях застрявшие автомобили помогли отбуксировать.

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