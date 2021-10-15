За сутки полиция остановила 12 пьяных водителей (ВИДЕО)

По данным полиции, 11 водителей были в состоянии сильного алкогольного опьянения, а на одного было заведено дело. Мужчину остановили ночью в Добруже, он направлялся в бар. Тестирование выявило 0,90 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Транспортное средство отправили на штрафстоянку, ведётся разбирательство.

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