За сутки полиция остановила 12 пьяных водителей (ВИДЕО)

За минувшие 24 часа патрульные задержали на дорогах 12 пьяных водителей. Об этом сообщили в Национальном инспекторате общественной безопасности (НИОБ).
По данным полиции, 11 водителей были в состоянии сильного алкогольного опьянения, а на одного было заведено дело. Мужчину остановили ночью в Добруже, он направлялся в бар. Тестирование выявило 0,90 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Транспортное средство отправили на штрафстоянку, ведётся разбирательство.
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