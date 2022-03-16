За сутки патрульные “выловили” на дорогах 12 пьяных автовладельцев

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Всего за 24 часа патрульные поймали на дорогах страны 12 пьяных водителей. 8 из них находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, а один отказался от тестирования.

Гражданам напоминают: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наказывается штрафом до 25 тысяч леев или работами в пользу общества продолжительностью от 40 до 60 часов. Кроме того, водители лишаются права управления на срок до года, пишет moldpres.md.

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