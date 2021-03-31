За сутки на границе выявили 7 поддельных COVID-тестов

За сутки на границе выявили 7 поддельных COVID-тестов

Сотрудники Пограничной полиции задокументировали граждан Молдовы и одного гражданина Украины, у которых были обнаружены фальшивые справки с результатами COVID-тестов. 

По данным пресс-службы ведомства, пять поддельных справок были выявлены на КПП “Паланка”. Их предъявили четверо граждан Молдовы и гражданин Украины. Ещё двое соотечественников с фальшивыми тестами на коронавирус были задокументированы на КПП “Леушень” и “Скулень”.

А на КПП “Кагул” пограничники нашли у 30-летнего пассажира рейса Молдова-Португалия поддельное водительское удостоверение. Нарушитель сообщил, что должен был по приезде передать документ владельцу.

Все подделки были изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства выясняются.

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