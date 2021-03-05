За сутки на границе изъяли 3 фальшивых документа

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Пограничники выявили признаки подделки в трёх документах. Инциденты зафиксировали 4 марта.

В пункте пропуска “Скуляны” проверили 35-летнего пассажира автобуса “Молдова-Италия”. Мужчина заметно нервничал. Правоохранители нашли у него водительские права, которые не соответствовали критериям подлинности. Выяснилось, что оригинальные права у гражданина изъяли, и он купил поддельный документ за 5 000 леев.

Ещё одно фальшивое удостоверение обнаружили на КПП “Леушены”. 37-летний житель Кишинёва предъявил профессиональный сертификат водителя с признаками подделки. Мужчина признался, что купил документ в Румынии за 90 евро.

Болгарское удостоверение личности с признаками подделки выявили в пункте пропуска “Джурджулешты-Галац”. Владельцем документа оказался 30-летний пассажир автомобиля.

Все удостоверения были изъяты и переданы на экспертизу. Обстоятельства выясняются.

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