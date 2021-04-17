За сутки на дорогах страны остановили 6 нетрезвых водителей

Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) провели накануне рейд по выявлению водителей, которые нарушили правила дорожного движения.
Так, в мероприятиях были задействованы 48 экипажей дорожной полиции. В ходе проверок было составлено 280 протоколов и применено более 680 штрафных пунктов.
Большинство выявленных нарушений составили:
- превышение скоростного режима;
- несоблюдение правил пользования сигналами;
- отсутствие техосмотра.
Автоинспекторы и далее будут усиленно следить за порядком на трассах по всей стране.
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