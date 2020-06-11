За семейными агрессорами будут следить с помощью электронных браслетов

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Парламент принял сегодня в первом чтении соответствующий законопроект.

Согласно решению, мониторинг будет осуществляться с помощью браслета, закрепленного на руке или ноге агрессора, сразу после того, как судья вынесет постановление о защите жертвы, передаёт moldpres.md.

В то же время предлагается обязать агрессора временно покинуть общее жилье или находиться дальше от дома жертвы, независимо от права собственности на имущество. Кроме того, агрессорам придется держаться дальше от местонахождения жертвы на расстоянии, которое обеспечивает их безопасность, исключая любые контакты, в том числе телефон, переписку или иное. Агрессору будет запрещено приближаться к рабочему месту жертвы, месту учебы детей и другим конкретным местам, которые посещает защищаемое лицо.

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