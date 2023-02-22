За сбор цветов из Красной книги грозит крупный штраф

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Сбор и продажа весенних цветов, занесённых в Красную книгу Молдовы, незаконны. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 условных единиц.

По данным Агентства по охране окружающей среды, многие уличные торговцы уже начали продавать букеты первоцветов, многие из которых занесены в Красную книгу, пишет ipn.md.

Подснежники, а также другие виды ранних весенних растений, такие как крокусы, рябчики, прострел луговой, пролески, являются охраняемыми видами. С каждым годом их количество уменьшается, в связи с чем граждан просят не собирать эти цветы для букетов, а любоваться ими в лесу.

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