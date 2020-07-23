За разбрасывание мусора в Кишиневе придется отвечать леем: мунсовет одобрил регламент об уборке

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Сегодня Муниципальным советом Кишинева был одобрен Регламент об уборке и обеспечении чистоты в муниципии. В проекте прописаны четкие правила в этой области.

– Зачем был нужен такой проект? Потому что больше нельзя жить так. Многие люди не заботятся о той среде, в которой живут, и выбрасывают мусор на каждом шагу, даже если есть предназначенные для этого урны. Да, штрафы будут выше. Благодаря этому регламенту мы сможем штрафовать тех, кто не соблюдает закон, – заявил Ион Чебан.

Градоначальник заметил, что в действующем регламенте не установлены сферы ответственности отдельных категорий субъектов, и по этой причине невозможно применять Кодекс о правонарушениях.

Новый проект Регламента устанавливает единую правовую основу для работы служб по уборке, определяет нормы и условия, которые должны ими соблюдаться, а также запреты и наказание за несоблюдение правил по обеспечению и поддержанию чистоты.

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