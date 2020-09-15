За работой машин Exdrupo, Autosalubritate и Apă-Canal Chişinău можно наблюдать онлайн

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Об этом сообщил на своей странице в соцсети Ион Чебан.

Автомобильный транспорт с GPS, закреплённый за МП “Exdrupo”, МП “Ассоциация управления зелёными насаждениями”, МП “Autosalubritate” и АО “Apă-Canal Chişinău”, был размещен на интерактивной карте в формате ArcGIS.

Таким образом, теперь каждый гражданин может видеть, сколько машин и в какое время работают, а какие и из какого предприятия простаивают. Нам нечего скрывать. Каждый должен хорошо выполнять свою работу и нести ответственность за неё, – заявил Чебан.

В настоящее время дорабатываются данные о количестве транспортных средств Городского автобусного парка и Управления электротранспорта Кишинёва, которые также будут размещены на данной карте.

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