На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 4 млн леев

На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 4 млн леев

На минувшей неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму около 4 млн леев. Речь идёт о двух жилых и одном нежилом помещениях и транспортном средстве.

За отчётный период было проведено 6 операционных анализов, ещё 93 операционных и стратегических находятся на рассмотрении. В канцелярии ведомства было зарегистрировано 1290 материалов, выдано 88 справок о неподкупности.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией на прошлой неделе поступило 48 звонков.

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