За последнюю неделю в “скорую” обратилось более 14 тысяч граждан

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С 21 по 25 марта диспетчеры Национального центра догоспитальной экстренной медицинской помощи зарегистрировали 14 395 вызовов. 5 666 человек были доставлены в медучреждения.

Чаще всего обращения касались заболеваний сердечно-сосудистой системы (3 063 звонка), респираторных заболеваний (2 542 звонка) и неврологических нарушений (2 013 звонков). В службу также обратились 1 214 человек с различными травмами, в том числе 47 пациентов, пострадавших в результате ДТП. 50 вызовов были связаны с интоксикациями: 18 пациентов отравились лекарствами, 16 – алкоголем.

За отчётный период также была оказана медицинская помощь 531 беженцу из Украины, в том числе 285 детям.

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