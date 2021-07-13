За последнюю неделю в “скорую” обратилось более 13 000 человек

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С 5 по 11 июля диспетчеры Национального центра догоспитальной экстренной медицинской помощи зарегистрировали 13 306 вызовов.

Чаще всего обращения касались заболеваний сердечно-сосудистой системы (2 251 звонок), неврологических нарушений (1855 звонков) и респираторных заболеваний (1747). В службу также обратились 138 человек с инфекционными заболеваниями, 65 с интоксикациями и трое с солнечными ожогами первой и второй степеней. 32 пациента отравились наркотиками, 14 – алкоголем, а двое – грибами.

В авариях за минувшую неделю пострадали 98 человек, всем им также была оказана медицинская помощь.

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